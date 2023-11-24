Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области наградили победителей и участников Всероссийского конкурса сочинений

В Псковской области состоялось награждение победителей и участников Всероссийского конкурса сочинений – 2023. Об этом ПАИ сообщила руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова. 

Награждение победителей Всероссийского конкурса сочинений. Фото: Екатерина Гончарова

Региональным оператором конкурса стал ПОИПКРО. Награды псковичам вручили Екатерина Гончарова и председатель регионального жюри, доцент ПОИПКРО Ольга Дмитриева. Победителей и участников конкурса сочинений, а также их педагогов-кураторов наградили дипломами и подарками – книгами торговой сети «Книжица». Торжественная церемония состоялась в День словаря, 22 ноября.

«Поздравляю ученицу Славковской школы Порховского района Марию Быстрову и ученика псковской школы № 24 Эдгарда Мхояна с победой на федеральном этапе конкурса сочинений, результаты которого стали известны 8 ноября. На конкурс Мария представила рассказ в рассказе «На память от...» об истории семьи, о поколении педагогов. Эдгард рассказал историю «Чебурашки», которая покорила сердца жюри», – поздравила победителей Екатерина Гончарова.

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 2023 проходил в Псковской области с 15 сентября по 6 октября. Всего на конкурс было подано 54 заявки в пяти возрастных номинациях из 13 муниципалитетов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 ноября 2023

Неизвестные ранее архитектурные элементы обнаружены при реставрации церквей в Псково-Печерском монастыре
24 ноября 2023

В Псковской области наградили победителей и участников Всероссийского конкурса сочинений
24 ноября 2023

За судьбу медвежат Фасолинки и Горошинки не стоит опасаться, заявил эксперт 
24 ноября 2023

Акция «Подари праздник детям» прошла в Палкино
24 ноября 2023

Более 2,7 млрд рублей направлено на сохранение культурного наследия Псковской земли
24 ноября 2023

В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
24 ноября 2023

В Пскове ограничат движение по Троицкому мосту и на улице Яна Райниса
24 ноября 2023

Снегопад, туристы, дети, которых не вернёшь: итоги дня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...