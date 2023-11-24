В Псковской области наградили победителей и участников Всероссийского конкурса сочинений

22:21, 24 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области состоялось награждение победителей и участников Всероссийского конкурса сочинений – 2023. Об этом ПАИ сообщила руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Региональным оператором конкурса стал ПОИПКРО. Награды псковичам вручили Екатерина Гончарова и председатель регионального жюри, доцент ПОИПКРО Ольга Дмитриева. Победителей и участников конкурса сочинений, а также их педагогов-кураторов наградили дипломами и подарками – книгами торговой сети «Книжица». Торжественная церемония состоялась в День словаря, 22 ноября.

«Поздравляю ученицу Славковской школы Порховского района Марию Быстрову и ученика псковской школы № 24 Эдгарда Мхояна с победой на федеральном этапе конкурса сочинений, результаты которого стали известны 8 ноября. На конкурс Мария представила рассказ в рассказе «На память от...» об истории семьи, о поколении педагогов. Эдгард рассказал историю «Чебурашки», которая покорила сердца жюри», – поздравила победителей Екатерина Гончарова.

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 2023 проходил в Псковской области с 15 сентября по 6 октября. Всего на конкурс было подано 54 заявки в пяти возрастных номинациях из 13 муниципалитетов.