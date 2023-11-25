Псковские полицейские рассказали иностранным студентам об особенностях законодательства России

10:24, 25 ноября 2023, ПАИ

Полицейские рассказали иностранным студентам, обучающимся в ПсковГУ, об особенностях законодательства России в рамках второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВ России по Псковской области.

Сотрудники полиции рассказали молодым людям о юридической ответственности за правонарушения и преступления по линии незаконного оборота наркотиков на территории Российской Федерации.

Во встрече приняли участие более 150 студентов из Индии, Египта, Судана, Сирии, Узбекистана, Казахстана. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтёрами антинаркотического движения региона проинформировали собравшихся о правовой ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также они рассказали о вреде их употребления.

Отмечается также, что в Псковском государственном университете обучаются студенты из более чем тридцати иностранных государств, где законодательство отличается от российского.