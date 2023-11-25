Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках

14:08, 25 ноября 2023, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и вылетел в кювет у дома № 59 на проспекте Ленина в Великих Луках.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.