Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках
Автомобиль вылетел в кювет в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и вылетел в кювет у дома № 59 на проспекте Ленина в Великих Луках.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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