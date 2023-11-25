Переслегинский Дом культуры отпраздновал 55-летие

17:03, 25 ноября 2023, ПАИ

Переслегинский Дом культуры отметил свой 55-летний юбилей сегодня, 25 ноября. Об этом пишет газета Великолукского района «Наш путь».



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»









На празднике выступили творческий коллектив ДК и народный вокальный ансамбль «Отрада» из поселка Локня.

В праздничный день для Дома культуры 35 лет также исполнилось со дня присвоения звания «Народный» вокальному ансамблю «Соловушка» и 45 лет исполнилось со дня присвоения звания «Народный» хору русской песни «Ивушки».

Заведующей Домом культуры является Екатерина Тимохина, которая вместе с командой специалистов создает здесь гостеприимную атмосферу и самые благоприятные условия для организации культурно-массовых мероприятий не только для жителей Переслегино, но и всего Великолукского района.