Переслегинский Дом культуры отпраздновал 55-летие
Переслегинский Дом культуры отметил свой 55-летний юбилей сегодня, 25 ноября. Об этом пишет газета Великолукского района «Наш путь».
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
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Фото: Газета Великолукского района «Наш путь»
На празднике выступили творческий коллектив ДК и народный вокальный ансамбль «Отрада» из поселка Локня.
В праздничный день для Дома культуры 35 лет также исполнилось со дня присвоения звания «Народный» вокальному ансамблю «Соловушка» и 45 лет исполнилось со дня присвоения звания «Народный» хору русской песни «Ивушки».
Заведующей Домом культуры является Екатерина Тимохина, которая вместе с командой специалистов создает здесь гостеприимную атмосферу и самые благоприятные условия для организации культурно-массовых мероприятий не только для жителей Переслегино, но и всего Великолукского района.
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