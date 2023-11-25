Новорождённую из Набережных Челнов назвали Россия-Святосия-Святороссия

22:28, 25 ноября 2023, ПАИ

Семья из Набережных Челнов назвала новорождённую дочь Россия-Святосия-Святороссия, пишут «Известия».

Отец девочки Владимир Сухов рассказал, что это его 14-й ребёнок и у каждого из его детей своя история имени, связанная с предками и Родиной.

«Россия – это основное имя, Святосия – священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия – это дополнение, так получилось. Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое её будет вести по жизни. Это красиво», – пояснил отец в интервью журналистам.

Многодетный отец рассказал, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа.