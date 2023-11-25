В Печорах началась реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских

23:24, 25 ноября 2023, ПАИ

В Печорах начинается реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских. Работы будут проводиться внутри памятника и с фасадной стороны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Завершается строительство газовой котельной, которая будет обеспечивать температурный режим двух церквей: Сорока Мучеников и Варваринской церкви. Проектом предусмотрена замена всех инженерных сетей на новые», – говорится в сообщении.

Во время предпроектных работ определены характер каменной кладки, скрытые под штукатуркой архитектурные объемы и техническое состояние церкви.

Отметим, церковь Сорока Севастийских Мучеников – первая церковь подмонастырской слободы, перенесена в 1540 году преподобным Корнилием из монастыря на «дворец», напротив главного входа в монастырь. Деревянный храм сгорел. Существующая церковь построена в 1817 году. В 1860 году построена каменная колокольня.