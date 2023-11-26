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Псковские полицейские приняли участие в круглом столе на тему кибербезопасности

В регионе в рамках «Месяца безопасного Интернета» прошёл круглый стол на тему «Безопасный Интернет: ситуация и перспективы», в котором приняли участие сотрудники УМВД России по Псковской области. Среди участников мероприятия были представители сферы образования, Лиги безопасного интернета и различных ведомств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковские полицейские приняли участие в круглом столе на тему кибербезопасности. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Спикеры встречи делились опытом и обсуждали методики и практики формирования безопасного пространства в сети Интернет, где одной из тем разговора стала серьёзная проблема – вовлечение несовершеннолетних в мошеннические действия.

Так, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский рассказал, что на практике зачастую встречаются случаи, когда преступники привлекают малолетних наших сограждан к работе курьерами при дистанционных мошеннических действиях. Вербовка детей происходит через Telegram-каналы, где детям предлагают несложную работу.

Следователь отделения по расследованию ИТТ УМВД России по городу Пскову старший лейтенант юстиции Михаил Мацкевич рассказал, что работа по профилактике преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в отношении детей, ведётся на постоянной основе – сотрудники полиции ежемесячно проводят встречи с учащимися образовательных учреждений, рассказывают о мерах безопасности, чтобы школьники не попались на уловки мошенников. Кроме того, полицейские принимают участие в родительских собраниях, на которых уделяют данному вопросу особое внимание.

Напомним, информационно-просветительская акция «Месяц безопасного Интернета» направлена на повышение уровня медиабезопасности и цифровой грамотности детей в сети Интернет. Организатором выступил комитет по образованию Псковской области.

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