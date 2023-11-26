Большинство компаний повысили зарплаты сотрудникам в Пскове

15:19, 26 ноября 2023, ПАИ

В Пскове большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года, каждая вторая планирует повышение в ближайшее время. Таковы данные опроса SuperJob.

Так, восемь из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года, каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (52 %). Чем моложе псковичи, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше.

Между тем 48 % представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних шести месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (32 %).

Таким образом, восемь из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако, и новое повышение не за горами – каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.