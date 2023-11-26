Пожарные ликвидируют возгорание в трехэтажном доме в Великих Луках
Возгорание произошло в трехэтажном частном доме на улице Угольной в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Как рассказал хозяин дома, причина возгорания в работе котельной. На месте работают пожарные подразделения.
Пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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