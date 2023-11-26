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Общество

20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта

20 200 рублей собрали красногородцы для участников СВО в ходе благотворительного концерта «Прекрасен мир любовью материнской», приуроченного ко Дню матери. Об этом сообщает газета «Заря».

  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»
  • 20 тысяч рублей собрали красногородцы для бойцов СВО в ходе благотворительного концерта
    Фото: газета «Заря»

Концерт прошёл в Красногородском районном Доме культуры. Все собранные средства потратят на закупку необходимых на фронтах СВО вещей.

«Это было одно из самых замечательных традиционных мероприятий в нашем муниципальном округе: зрителей собралось немало. Было заметно, что все учащиеся школ, их педагоги, артисты художественной самодеятельности готовились к празднику серьёзно. И недаром! Концерт прошёл ярко, на одном дыхании», – отметили в газете.

На сцене выступили танцевальные коллективы «Педсовет», «Импульс» и «Смородина», а также молодые вокалисты Елизавета Богданова, Светлана Ильина, Тамара Соловьёва, Нина Колесникова, Надежда Петрова, Светлана Степанова. Для зрителей также прозвучали стихотворения о войне, о матерях, о жизни. Завершился концерт песней «Мы вас поздравляем!».

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