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Экономика

В России цены на продукты к новогодним праздникам вырастут незначительно

Министерство сельского хозяйства РФ не ожидает значительного повышения розничных цен на продукты питания к новогодним праздникам, сообщает ТАСС.

В России цены на продукты к новогодним праздникам вырастут незначительно. Фото: ПАИ

В ведомстве отметили, что к новогодним праздникам цены на продукты традиционно повышаются в связи с увеличением спроса. В этом году рост цен выше среднемноголетних колебаний также не ожидается, подчеркнули в ведомстве.

В частности, как сообщает министерство, в 2023 году производство крупного рогатого скота на убой в организованном секторе растёт хорошими темпами. Так, по данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6% до 890,9 тысяч тонн.

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