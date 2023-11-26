В России цены на продукты к новогодним праздникам вырастут незначительно

19:31, 26 ноября 2023, ПАИ

Министерство сельского хозяйства РФ не ожидает значительного повышения розничных цен на продукты питания к новогодним праздникам, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что к новогодним праздникам цены на продукты традиционно повышаются в связи с увеличением спроса. В этом году рост цен выше среднемноголетних колебаний также не ожидается, подчеркнули в ведомстве.

В частности, как сообщает министерство, в 2023 году производство крупного рогатого скота на убой в организованном секторе растёт хорошими темпами. Так, по данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6% до 890,9 тысяч тонн.