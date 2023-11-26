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Общество

Главный судебный пристав Псковской области проведёт приём граждан

Приём граждан по вопросам алиментных платежей проведёт руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, подполковник внутренней службы Сергей Колесников во вторник, 28 ноября, с 15:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На приёме граждане смогут получить подробную консультацию по поводу хода конкретного исполнительного производства о взыскании алиментных платежей.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Приём граждан пройдёт по адресу: Псков, улица Текстильная, 3.

Записаться можно по телефону: 699-093.

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