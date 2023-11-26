Главный судебный пристав Псковской области проведёт приём граждан

19:43, 26 ноября 2023, ПАИ

Приём граждан по вопросам алиментных платежей проведёт руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, подполковник внутренней службы Сергей Колесников во вторник, 28 ноября, с 15:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На приёме граждане смогут получить подробную консультацию по поводу хода конкретного исполнительного производства о взыскании алиментных платежей.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Приём граждан пройдёт по адресу: Псков, улица Текстильная, 3.

Записаться можно по телефону: 699-093.