33 единицы оружия изъяли росгвардейцы у псковичей на прошлой неделе

09:44, 27 ноября 2023, ПАИ

С 20 по 26 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, изъяли 33 единицы оружия и 144 боеприпаса, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.