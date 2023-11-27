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Общество

Почти четверть жителей СЗФО хотят провести корпоративы без начальства

Исследование мнения жителей из регионов Северо-Западного федерального округа показало, что люди по-разному относятся к присутствию начальства на корпоративах. Так, 55 % респондентов не рады присутствию начальников на мероприятии, сообщают данные опроса hh.ru.

Почти четверть жителей СЗФО хотят провести корпоративы без начальства. Фото: ПАИ

Желающих того, чтобы начальство ушло как можно раньше с корпоратива, – 19 %, категорически не желающих видеть начальников на корпоративах 19 %. Кроме того, 3 % респондентов не хотят праздновать вместе с начальством, так как боятся, что оно увидит их в состоянии алкогольного опьянения. Оставшаяся часть опрошенных затруднилась с ответом.

Отношение к присутствию начальников на корпоративах зависело также от профессии опрошенных. Так, чаще других не хотят видеть руководителей маркетологи (27 %), работники транспортной сферы (30 %), работники образования (24 %).

47 % опрошенных готовы отмечать Новый год и другие праздники вместе с руководством. В большинстве из них работники сферы производства (57 %), продаж (53 %), IT-специалисты (53 %), а также эйчары (52 %).

Кроме того, результаты опроса зависели и от возраста респондентов. Опрошенные от 14 до 24 лет хотят отмечать праздники с руководством чаще представителей других возрастов, работники от 45 лет и старше хотят, чтобы руководство уходило с праздников как можно раньше, работники от 25 до 34 лет ответили, что не чувствуют себя комфортно в присутствии начальства, поэтому не хотят видеть их на корпоративах.

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