Пскович, угрожая ножом, украл алкоголь из магазина

11:03, 27 ноября 2023, ПАИ

Пскович, угрожая ножом, укрыл бутылку виски из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление произошло на улице Стахановской в Пскове. Неизвестный мужчина пришёл в магазин и, угрожая ножом, украл бутылку виски стоимостью 1 400 рублей.

Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в разбое. Им оказался безработный, ранее судимый 37-летний житель Пскова. Выяснилось, что пскович виски уже успел выпить.

Против псковича возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводится расследование.