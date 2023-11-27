Житель Пскова, хранивший наркотики, отправится в психиатрическую клинику

17:26, 27 ноября 2023, ПАИ

Принудительные меры медицинского характера применят к псковичу, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Установлено, что житель Пскова незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере (1,05 грамма). Его задержали сотрудники транспортной полиции в апреле 2023 года на железнодорожных путях железнодорожного перегона «Любятово – Запсковье».

Однако профильный эксперт заключил, что в период времени, относящийся к совершению деяния, гражданин находился в болезненном состоянии хронического психического расстройства. В этой связи обвиняемый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим мужчина отправится в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа. Постановление суда вступило в законную силу.