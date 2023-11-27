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Происшествия

Три человека погибло в ДТП в Псковской области за неделю

Три человека погибло и 11 человек пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 20 по 26 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

12 ДТП зарегистрировано в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 12 ДТП.

Кроме того, в регионе пресекли 1 390 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 21 водителя, который управлял транспортом в состоянии опьянения.

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