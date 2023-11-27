Семейный спортивный фестиваль пройдёт в Пскове

13:43, 27 ноября 2023, ПАИ

Семейный спортивный фестиваль «Семейная команда» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении «Движения первых».

Участники фестиваля посоревнуются между собой в необычных спортивных играх, таких как «Городки», кольцеброс, и деревянной игре «Регион добра». Также всех желающих познакомят с народными играми, расскажут о средневековом вооружении, после чего можно будет сойтись в настоящем поединке. Кроме того, участникам представят более 30 семейных настольных игр.

Победители и участники состязаний получат памятные призы и подарки.

В фестивале примут участие семьи из более чем 15 районов региона, отметила председатель совета отделения «Движения первых» Псковской области Екатерина Родина.

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