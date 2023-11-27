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Общество

Проблему с записью к врачам женской консультации поручили решить руководству Великолукской межрайонной больницы

Обращения о проблемах с записью к врачам женской консультации Великих Лук поступают в комитет по здравоохранению Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В женской консультации Великолукской межрайонной больницы ведут приём пациенток два врача – акушера-гинеколога, один из которых – заведующий женской консультацией, и две акушерки.

Врач – акушер-гинеколог принимает ежедневно с 8:00 до 14:00. Заведующий женской консультацией, врач – акушер-гинеколог принимает ежедневно с 12:00 до 14:00 пациентов с гинекологическими заболеваниями.

Акушерки оказывают доврачебную медицинскую помощь беременным женщинам и гинекологическим больным, устанавливают предварительный диагноз и срок беременности. Проводят диспансеризацию и приём беременных, гинекологических больных с выполнением организационных и лечебных мер.

Для постановки на учёт беременные обращаются в регистратуру женской консультации и направляются в доврачебный кабинет. Акушерка выдаёт направление на прохождение необходимых обследований, после прохождения которых беременную ставят на учёт. При необходимости консультации врача – акушера-гинеколога пациентов направляют к врачу для уточнения диагноза, тактики дальнейшего лечения и ведения беременности.

Администрация Великолукской межрайонной больницы принимает меры по поиску и трудоустройству медицинских специалистов для работы в женской консультации. Речь о посещении ярмарок-вакансий, размещении вакансий на сайтах интернет-рекрутинга.

Руководству Великолукской межрайонной больницы поручено в приоритетном порядке провести работу по поиску и трудоустройству врачей-специалистов по профилю гинекология, отметили в комитете.

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