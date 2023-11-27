Выставка художника, расписывавшего храм Христа Спасителя, откроется в Пскове

14:57, 27 ноября 2023, ПАИ

2 декабря в 15:00 в художественной галерее «Дар» на Советской, 111 в Пскове откроется персональная выставка профессора Санкт-Петербургской государственной художественной академии имени А. Л. Штиглица Константина Константинова, участвовавшего в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Об этом ПАИ сообщили организаторы выставки из галереи «Дар».

В экспозиции псковской выставки будут представлены избранные произведения Константина Константинова, выполненные в разные годы, – около 70 живописных работ в жанрах пейзажа и натюрморта. На этих полотнах – Псковский кром, Печоры, Мальская долина, Изборск, Пушкинские Горы, Санкт-Петербург, погосты и деревянные храмы Карелии, Великий Новгород и Старая Ладога, Крым, Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтово, Суздаль и Великий Устюг.

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Работы Константинова находятся в собраниях Санкт-Петербурга, Сольвычегодска, частных коллекциях в России, Финляндии, Испании, Китае, Японии.

