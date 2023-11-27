Театр моды ПсковГУ стал победителем фестиваля «Силуэт»

16:14, 27 ноября 2023, ПАИ

Театр моды ПсковГУ стал дипломантом фестиваля моды, красоты и дизайна «Силуэт». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Студенческий коллектив под руководством преподавателей кафедры дизайна Натальи Елисеевой и Ольги Поспеловой представил на суд экспертного жюри коллекцию «Русский стиль в современной моде». Идея коллекции возникла в рамках тематической смены «Артек» для школьников 11-17 лет.

Целью коллекции было показать возможность гармоничного сочетания современных элементов одежды с народными, отметили в пресс-службе. Кроме того, театр моды ПсковГУ уже четвёртый год подряд участвует в фестивале, а также он принимал участие в международных конкурсах в Италии и Франции.

Конкурсы, по мнению членов коллектива театра моды, дают возможность сплотить команду, попробовать свои силы и получить новый опыт.