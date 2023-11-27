Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самую популярную комедию года назвали в России

Самым популярным комедийным сериалом года в России является «Кибердеревня». Его посмотрели больше трёх миллионов человек. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Сюжет комедийного сериала рассказывает о фермере Николае с Марса, который живёт с семьёй в кибердеревне и занимается роботизированным хозяйством, ведь на дворе 2100 год. Счастливую жизнь фермера разрушает руководитель корпорации Барагозин, который планирует строительство завода на месте фермы. Чтобы противостоять Барагозину, Николай отправляется на Землю, чтобы лично встретиться с руководителем корпорации.

После успеха сериала приняли решение показать его на телевидении. Премьера состоится 4 декабря на ТНТ. В сериале снялись российские актёры – Сергей Чихачёв, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Григорий Скряпкин и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 ноября 2023

Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов прошёл в Пскове
27 ноября 2023

Два триллиона рублей необходимо для реализации концепции развития Пушкинского заповедника
27 ноября 2023

Областной юнармейский бал пройдёт в Великих Луках
27 ноября 2023

О блуждающих по Пушкинскому заповеднику звёздах рассказал Георгий Василевич
27 ноября 2023

Псковские ребята получили концентрат умений – эксперт об итогах форума «Мама, я блогер»
27 ноября 2023

350 кубометров снега убрали с улиц в Великих Луках
27 ноября 2023

Число посетителей Пушкинского заповедника выросло на четверть
27 ноября 2023

Гран-при Russian Event Awards подтверждает потенциал событийного туризма в Псковской и Витебской областях – Ольга Тимофеева

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...