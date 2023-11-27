Самую популярную комедию года назвали в России

17:55, 27 ноября 2023, ПАИ

Самым популярным комедийным сериалом года в России является «Кибердеревня». Его посмотрели больше трёх миллионов человек. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Сюжет комедийного сериала рассказывает о фермере Николае с Марса, который живёт с семьёй в кибердеревне и занимается роботизированным хозяйством, ведь на дворе 2100 год. Счастливую жизнь фермера разрушает руководитель корпорации Барагозин, который планирует строительство завода на месте фермы. Чтобы противостоять Барагозину, Николай отправляется на Землю, чтобы лично встретиться с руководителем корпорации.

После успеха сериала приняли решение показать его на телевидении. Премьера состоится 4 декабря на ТНТ. В сериале снялись российские актёры – Сергей Чихачёв, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Григорий Скряпкин и другие.