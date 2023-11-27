В Порхове введут реверсивное движение на участке федеральной трассы Р-56

17:56, 27 ноября 2023, ПАИ

28-29 ноября в Порхове будет организовано реверсивное движение на участке федеральной автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в районе дома №15 на улице Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Это связано с устранением аварии на водопроводных сетях порховского водоканала.

Водителей просят быть предельно внимательными при движении по участку и соблюдать требования временных дорожных знаков.