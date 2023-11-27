Мошенники обманули жителей Псковской области более чем на два миллиона рублей

21:47, 27 ноября 2023, ПАИ

Более чем на два миллиона рублей обманули мошенники нескольких жителей Великих Лук, а также Великолукского и Псковского районов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что жителям региона звонили неизвестные и под выдуманными предлогами получали их деньги. А некоторым гражданам писали в интернете и предлагали свои услуги для получения дополнительного заработка.

После общения с мошенниками доверчивые жители лишились свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.