Пскович отправится под суд за порчу чужого автомобиля

09:13, 28 ноября 2023, ПАИ

Пскович отправится под суд за порчу чужого автомобиля, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В августе обвиняемый, находясь на парковке одного из торговых центров города, шел вдоль парковочных мест. В этот момент он услышал звуковой сигнал, который подал водитель автомобиля, двигавшегося в попутном направлении. Из-за этого у мужчин начался конфликт, после чего обвиняемый с разбега нанес удар ногой в заднюю часть автомобиля, разбив фару и помяв задний бампер. Своими действиями он причинил ущерб на сумму 52 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.