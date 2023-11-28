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Спорт

Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по карате

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Макар Головин стал победителем всероссийских соревнований по карате «Кубок Милютина», который прошёл в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба великолукского вуза.

Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по карате. Фото: пресс-служба великолукского вуза

В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 20 регионов.

Макар Головин выступает в весовой категории свыше 84 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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