Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по карате

10:40, 28 ноября 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Макар Головин стал победителем всероссийских соревнований по карате «Кубок Милютина», который прошёл в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба великолукского вуза.

В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 20 регионов.

Макар Головин выступает в весовой категории свыше 84 килограммов.

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