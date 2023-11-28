Областная спартакиада среди детей-инвалидов пройдёт в Пушкинских Горах

11:53, 28 ноября 2023, ПАИ

Девятая областная спартакиада детей-инвалидов пройдёт в Пушкинских Горах 13 и 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2005 года рождения и моложе с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, а также по программе «Специальная олимпиада» из девяти учреждений области.

Спортсмены посоревнуются в дартсе, силовой подготовке, игре «бочча», настольном теннисе и шашках.

Победителей и призёров в личных первенствах наградят медалями и грамотами. Победитель в игре «бочча» дополнительно получит фигурки. Призёров в командных первенствах наградят грамотами и кубками.

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