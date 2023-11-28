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Спорт

22 школы Псковской области присоединились к проекту «Футбол в школе»

22 образовательных учреждения Псковской области присоединились к проекту Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе». В нём участвуют более четырёх тысяч школ из 83 регионов России. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

22 школы Псковской области присоединились к проекту «Футбол в школе». Фото: Федерация футбола Псковской области

Каждой новой школе, которая примет участие в проекте, РФС обещает предоставить методическую поддержку и инвентарь: манишки, мячи, конусы и маленькие футбольные ворота.

В числе школ Псковской области, которые присоединились к проекту, образовательные учреждения Пскова, Бежаниц, Великих Лук, Красногородска, Куньи, Невеля, Новосокольников, Острова, Псковского района, Струг Красных и Усвят.

Отметим также, что в рамках проекта пройдёт всероссийский фестиваль. По его условиям каждый участник должен организовать не менее трёх активностей из 19 вариантов, предложенных организаторами, таких как творческие конкурсы, соревнования или эстафеты. До конца июня 2024 года в каждом регионе РФС определит трех победителей в номинациях: среди детских садов и среди общеобразовательных школ до и свыше 300 человек. Победители получат награды от РФС – мячи, ворота и другой инвентарь, а к лучшим в стране приедут известные российские футболисты, которые проведут мастер-классы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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