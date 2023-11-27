В 2023 году псковичи взяли в РСХБ на треть больше сельской ипотеки, чем ожидалось

15:03, 28 ноября 2023, ПАИ

В 2023 году Россельхозбанк выдал псковичам на 33,7% больше сельской ипотеки, чем планировал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального филиала. Средний чек по сельской ипотеке в 2023 году в регионе вырос до 4,5 млн рублей.

«На протяжении трех лет действия программы сельской ипотеки от Россельхозбанка наблюдается высокий спрос на этот вид льготного кредитования. В 2023 году доля РСХБ на рынке сельской ипотеки превышает 80%. Эта программа субсидируется из государственного бюджета, способствует реализации правительственной программы комплексного развития сельских территорий и направлена на улучшение жизни на селе и решение вопросов занятости», - сообщил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Лимит кредитования в Россельхозбанке увеличен до 6 миллионов. В Псковской области сельскую ипотеку в основном берут жители региона в возрасте от 30 до 45 лет. Прежде всего, это семьи с детьми. Причем кредит могут взять оба супруга, в этом случае общая сумма увеличивается в 2 раза и составляет 12 млн рублей. Первый взнос - от 20% от стоимости объекта, максимальный срок, на который можно взять сельскую ипотеку, - 25 лет.

Программа «Сельская ипотека» от Россельхозбанка - мощный и эффективный стимул для развития малоэтажного строительства в сельской местности, уверен директор ООО «Центр малоэтажного строительства» Владислав Загорельский.

«По нашим наблюдениям, именно ипотечная программа Россельхозбанка вызывает особую заинтересованность у псковичей, желающих построить загородный дом. Как правило они обращаются в строительную компанию, уже хорошо зная о возможностях сельской ипотеки и с готовностью ею воспользоваться», - отметил Владислав Загорельский.

Объект недвижимости для сельской ипотеки может находиться на территории поселка или небольшого города численностью до 30 тысяч человек. Перечень опорных населенных пунктов устанавливают органы государственной власти каждого региона. Средства ипотеки можно направить на готовый объект или же строительство на приобретаемом, а также на собственном участке. Дом должен быть не старше 3 лет, если он куплен у юридического лица или индивидуального предпринимателя. И не старше 5 лет, если он приобретен у физического лица.

Информацию об условиях сельской ипотеки можно узнать на цифровых платформах Россельхозбанка «Свое Жилье» либо «Свое Село». Здесь можно подать заявку, подобрать место для строительства и посмотреть, подходит ли оно под сельскую ипотеку.

О возможностях сельской ипотеки - как правильно оценить или выбрать срок кредита, сумму первоначального взноса, как подобрать недвижимость или рассчитать стоимость строительства нового дома - также расскажут и в офисах банка.

Центральный офис Псковского филиала АО «Россельхохзбанк» расположен по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 44а, т. 8 (8112) 68-72-20.

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