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Миллион рублей заплатит порхович за незаконную вырубку леса

Миллион рублей заплатит порхович за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Миллион рублей заплатит порхович за незаконную вырубку леса. Фото: ПАИ

Следствие установило, что в марте текущего года житель деревни Бельское Устье Порховского района захотел вырубить деревья, растущие в участковом лесничестве недалеко от деревни Федотино. Мужчина без заключения договора аренды лесного участка или договора купли-продажи приехал на тракторе Беларус-1221.2 в лес и спилил бензопилой три сосны. После этого он вывез деревья к пилораме, где распилил их, а затем перевёз к своему дому.

Порхович причинил лесному фонду РФ ущерб в размере почти 183 тысяч рублей. Порховский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.

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