Преподаватель МФТИ проведёт открытую лекцию в ПсковГУ

17:17, 28 ноября 2023, ПАИ

Открытая лекция директора Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, главного научного сотрудника, заведующего лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений Андрея Райгородского состоится 2 декабря в 16:00 в главном корпусе ПсковГУ (площадь Ленина, 2, аудитория № 413). Тема выступления: «Случайные графы и их применение», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Преподаватель рассмотрит классическую модель Эрдёша – Реньи, свойства вероятностей связности, веб-граф и его устойчивость, оценки устойчивости. Также слушателям объяснят, почему интернет крайне тяжело уничтожить вовсе, даже если с огромной вероятностью уничтожать связи между сайтами или сами сайты.

Отметим, теория случайных графов стала интенсивно развиваться с конца 1950-х годов. В этом направлении было получено много интересных и глубоких результатов. Однако в начале 2000-х выяснилось, что известные модели плохо описывают реальные графы, возникающие в различных областях. Это породило много новых исследований математических моделей случайных графов, о некоторых из которых и будет идти речь на лекции профессора Андрея Райгородского.