Совет по инвестициям поддержал проекты по развитию туристической инфраструктуры в Псковской области

17:50, 28 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совет по инвестициям. На заседании рассмотрели несколько проектов по созданию в регионе новых зон отдыха, развитию туристической и спортивной среды. Мероприятие состоялось сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Два инвестиционных проекта, предусматривающих развитие туристической и спортивной инфраструктуры Псковского района, были поддержаны.

Один из них нацелен на модернизацию Псковского спортивного клуба сверхлёгкой авиации «Небо». Инвестиции составят порядка 50 миллионов рублей. Планируется построить десять гостевых домиков, спортплощадки, смотровую вышку, детские площадки и другое.

Второй проект – создание пляжного комплекса у деревни Муровицы Псковского района. На берегу реки Великой планируется благоустроить территорию пляжа, возвести ресторан с видовой террасой, десять круглогодичных капитальных домиков А-Фреймов и зону глэмпинга. Любой желающий сможет приехать отдыхать на пляж, уточнил инвестор. В развитие территории он планирует вложить более 130 миллионов рублей. При этом в рамках социальных обязательств в Муровицах дополнительно организуют площадку для сбора ТКО.