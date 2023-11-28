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У наших военных крепкий тыл – Виктор Андреев

У наших военных – мобилизованных, контрактников, добровольцев – крепкий тыл, отметил в разговоре с корреспондентом ПАИ председатель Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

Виктор Андреев. Фото: ПАИ

«Все участники СВО, и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы – выполняют свой долг защиты Отечества. На парни прошли подготовку, только после этого перед ними ставили боевые задачи. Благодаря, в том числе, и псковским ребятам, ситуация в зоне СВО за этого год стабилизировалась», – сказал он.

«Почему так много наших мужчин идет служить по контракту? Потому что наши ребята понимают, что если мы сейчас не доделаем дело дедов по искоренению нацизма, то угроза придет на нашу Родину. И они уверены, что наше государство об их семьях позаботиться. Наши ребята идут защищать Родину со спокойным сердцем, у них крепкий тыл. Я общался с бойцами в госпитале: они все стремились назад, потому что хотят победы, отстоять интересы России», – рассказал Виктор Андреев.. 

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