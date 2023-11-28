Более 60 участников собрал форум социальных предпринимателей в Пскове

19:57, 28 ноября 2023, ПАИ

Четвёртый форум социальных предпринимателей Псковской области прошёл в Пскове. Он собрал более 60 представителей малого и среднего бизнеса и органов власти, экспертов, представителей некоммерческих организаций, омбудсмена по защите прав предпринимателей в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

На форуме обсуждали актуальные проблемы и перспективы дальнейшего развития социального предпринимательства в области, а также вопросы вовлечения бизнесменов в социальную сферу.

В рамках форума также состоялось подведение итогов и награждение победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных НКО «Мой добрый бизнес».

Победителями регионального этапа стали:

Центр доступной абилизации детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрея» с проектом «Неограниченные возможности особенных детей» в номинации «Поддержка и реабилитация людей с ОВЗ»;

ЧУ ДПО Учебный центр «Знания» с проектом «Светлый ум – залог активного долголетия» в номинации «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт»;

ИП Татьяна Криксина с проектом «Резные игрушки с историями» в номинации «Культурно-просветительская сфера».

Эти проекты прошли на следующий, межрегиональный этап конкурса.

Лауреатами регионального этапа стали ИП Полина Климшина с проектом «Музыкальное образование для детей с ОВЗ» и ИП Владимир Виноградов с проектом «Историческая площадка «Турбиностроительный завод братьев Тиме».

Организатором форума стало АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» (центр «Мой бизнес» Псковская область). Ежегодно мероприятие проводится при поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона в рамках реализации инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сообщалось, что центр поддержки экспорта (центр «Мой бизнес») собирает у псковских предпринимателей заявки на оказание четырёх видов услуг.