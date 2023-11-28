Рейды по проверке общественного транспорта проходят в Великих Луках

20:48, 28 ноября 2023, ПАИ

Мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками проводят сотрудники ГИБДД совместно с территориальным отделом Государственного автодорожного надзора в Великих Луках, сообщает портал Luki-News.

Так, водители автобусов и маршруток должны соблюдать правила дорожного движения, придерживаться режима труда и отдыха, уделять особое внимание перевозкам организованных групп детей, иметь необходимые документы.

По словам замначальника ОГИБДД ОМВД России по Великим Лукам Дмитрия Куприянова, проверяется наличие действующих диагностических карт, сведения о реестре лицензий о перевозчике и автобусе, регистрация перевозчика в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, внесение незаконных изменений в конструкцию транспортных средств и соответствие технического состояния транспорта требованиям безопасности.

В ходе проверок грубых нарушений не выявлено.

Профилактические рейды в Великих Луках продолжатся до 30 ноября.