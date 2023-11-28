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Происшествия

Полгода лишения свободы получил печерянин за повторное вождение в нетрезвом виде

Нетрезвого печерянина осудили на полгода за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Печорского района.

Установлено, что в мае этого года пьяный мужчина не справился с управлением и выехал в кювет. Позже выяснилось, что он имеет непогашенную судимость за аналогичное правонарушение в марте того же года.

Печерянина признали виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортом средством сроком на четыре года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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