Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профориентационные экскурсии для школьников проводят псковские газовики

Две профориентационные экскурсии для старшеклассников школы № 11 Пскова провели специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Профориентационные экскурсии для школьников проводят псковские газовики. Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Школьники посетили учебно-тренировочный класс, центральную диспетчерскую службу.

Учащимся рассказали о свойствах природного газа, способах его добычи и транспортировки, сферах применения и напомнили правила его безопасного использования в быту. Школьники узнали о предприятиях газовой промышленности Псковской области, специальностях газовой отрасли, специфике работы в газовой компании. Участники экскурсии также изучили устройство газового оборудования и смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам.

В ближайшее время учащиеся ещё четырех классов школы станут гостями предприятия.

«Задача таких мероприятий – познакомить школьников с газовой отраслью, заинтересовать их профессиями нашей сферы, обратить внимание на их разнообразие», – подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Светлана Шадрунова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2023

Дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове
29 ноября 2023

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Среда обитания»
29 ноября 2023

Почти 60 млн рублей получит Псковская область на поддержку медработников на селе
29 ноября 2023

Два случая заражения гриппом выявили в Псковской области
29 ноября 2023

Короля и королеву юнармейского бала выберут в Великих Луках
29 ноября 2023

Михаил Ведерников: Неуважительное отношение к участникам СВО будет жестко пресекаться
29 ноября 2023

Открылся сбор заявок от экспертов для участия в конференции «Изборск и его округа»
29 ноября 2023

За сутки псковичи забронировали 559 мест на «Мо Янь фест»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...