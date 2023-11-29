Профориентационные экскурсии для школьников проводят псковские газовики

11:28, 29 ноября 2023, ПАИ

Две профориентационные экскурсии для старшеклассников школы № 11 Пскова провели специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Школьники посетили учебно-тренировочный класс, центральную диспетчерскую службу.

Учащимся рассказали о свойствах природного газа, способах его добычи и транспортировки, сферах применения и напомнили правила его безопасного использования в быту. Школьники узнали о предприятиях газовой промышленности Псковской области, специальностях газовой отрасли, специфике работы в газовой компании. Участники экскурсии также изучили устройство газового оборудования и смогли задать интересующие их вопросы профильным специалистам.

В ближайшее время учащиеся ещё четырех классов школы станут гостями предприятия.

«Задача таких мероприятий – познакомить школьников с газовой отраслью, заинтересовать их профессиями нашей сферы, обратить внимание на их разнообразие», – подчеркнула начальник отдела по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Светлана Шадрунова.