Военный прокурор: За совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности предусмотрена уголовная ответственность

14:01, 29 ноября 2023, ПАИ

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, напомнили в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

Публичные призывы к террористической деятельности могут быть осуществлены в форме устного выступления перед людьми, содержаться в тексте листовок, плакатов обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая Интернет, например, на сайтах, форумах или блогах, а также распространяться путём массовой рассылки электронных сообщений. В настоящее время лица, осуществляющие террористическую деятельность, всё активнее используют цифровые технологии, отметили в прокуратуре.

При этом ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, в Интернете.

Наказание за совершение вышеуказанных противоправных действий предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в виде штрафа в размере от трёхсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.