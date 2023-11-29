Два года колонии за кражу получил в Псковской области уроженец Северной Осетии
Два года и два месяца в колонии строгого режима получил в Псковской области неоднократно судимый уроженец Республики Северная Осетия-Алания. Он обвинялся в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Летом подсудимый по просьбе знакомого помогал ремонтировать чужой дачный дом, устанавливал забор и благоустраивал придомовую территорию. После конфликта с хозяйкой дома подсудимый забрал вещи и уехал из района в Дедовичи. Через некоторое время нетрезвый работник вернулся к дому и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, проник в помещение, откуда похитил мотокосу и мультиварку.
Подсудимый вину в совершении данного преступления признал полностью.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении данного преступления, и ему с учетом наказания по предыдущему приговору было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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