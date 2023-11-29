Специалисты ПсковГУ представляют вуз на III Конгрессе молодых учёных

16:40, 29 ноября 2023, ПАИ

Специалисты Псковского государственного университета принимают участие в III Конгрессе молодых учёных. Тема съезда – «Пространство возможностей и развития», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие проходит с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус». Конгресс собрал на своей площадке свыше пяти тысяч участников из более чем 25 стран мира.

Псковский государственный университет представили младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности», председатель СНО Игорь Егоров и старший преподаватель кафедры экономики, финансов и финансового права, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Михаил Перышкин.

Молодые учёные выступили в роли слушателей на площадках и дискуссиях мероприятия, среди которых «Привлечение иностранной молодёжи в науку: новые возможности и апробированные практики», «Развитие человеческого капитала со школьной скамьи», «Лучшие практики региональных мер поддержки».

Также представители вуза приняли участие во встрече СМУ и СНО Северо-Западного федерального округа.

Отметим, Конгресс молодых учёных выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задаёт основные векторы научно-технологического развития России.