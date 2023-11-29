В Псковской области выбрали самую красивую и талантливую сотрудницу УФСИН

19:18, 29 ноября 2023, ПАИ

Итоги первого регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС-2023» подвели в УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводился среди сотрудниц УФСИН России по Псковской области. Всего в нём приняли участие семеро конкурсанток, проходящих службу в подведомственных учреждениях.

В рамках мероприятия участницы продемонстрировали дефиле и навыки в творческих испытаниях: «Реклама профессии», «Конкурс талантов» и «Краса России».

В конкурсе «Реклама профессии» девушки выступили с презентацией своей профессиональной деятельности. В конкурсе «Краса России» подготовили выход в национальных костюмах. Через песни и танцы участниц присутствующие узнавали районы Псковской области, которые представили конкурсантки. В завершение праздника девушки продефилировали в вечерних платьях.

Звание «Мисс УИС» завоевала старший инспектор отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-4 Екатерина Худолий. Номинацию «Вице-мисс» присудили бухгалтеру отдела по конвоированию Ольге Пантелеевой.

Обладателем титула «Мисс элегантность» стала референт секретариата аппарата управления Виктория Ложкина, титула «Мисс романтичность» – главный ветеринарный врач ИК-3 Дарья Новик, звание «Мисс улыбка» досталось старшему инспектору организационно-аналитической группы СИЗО-1 Анастасии Кирсановой, а «Мисс Грация» – младшему инспектору дежурной службы СИЗО-2 Татьяне Ивановой. Номинацией «Мисс очарование» отметили старшего инспектора организационно-аналитической группы ИК-6 Анастасию Степанову, и, кроме того, она отмечена специальным призом от членов жюри.

Все победительницы, призёры и участницы награждены дипломами и цветами, а Екатерина Худолий – короной «Мисс УИС». Теперь сотруднице УФСИН предстоит принять участие в отборе на Всероссийский этап конкурса «Мисс УИС», который состоится в следующем году.