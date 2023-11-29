Псковский социальный фонд и уполномоченный по правам человека договорились о сотрудничестве
По вопросам защиты прав жителей в сфере пенсионного и социального обеспечения будут сотрудничать отделение Социального фонда России и уполномоченный по правам человека по Псковской области. Соответствующее соглашение подписали управляющий ОСФР Наталья Мельникова и уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, сообщили ПАИ в региональном ОСФР.
Документ предполагает совместные приёмы граждан и рассмотрение обращений по вопросам социального и пенсионного обеспечения и мероприятия по правовому просвещению жителей. Планируется также проводить круглые столы, семинары и консультации по социальным вопросам.
Как подчеркнула Наталья Мельникова, ОСФР уже давно сотрудничает с уполномоченным по правам человека, однако новое соглашение дополнено рядом положений, которые позволят повысить уровень взаимодействия.
Ранее сообщалось, что ОСФР по Псковской области также заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийского общества глухих.
Участок автодороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе открыли для движения
Наталья Фёдорова – об оскорбивших участника СВО жителях: Для них это будет урок на всю жизнь