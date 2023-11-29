Псковичей приглашают провести первые зимние выходные в Псковском музее

21:33, 29 ноября 2023, ПАИ

На сборные экскурсии, интерактивные программы и мастер-классы приглашает жителей и гостей города Псковский музей-заповедник на этих выходных, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

На выходных в Псковском кремле запланированы следующие мероприятия: сборная экскурсия по Псковскому кремлю (в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00), сборная экскурсия-прогулка «Башни Псковского кремля» (в субботу в 14:00) и сборная экскурсия «Всё о Кремле» (в воскресенье в 14:00). Записываться по телефону: 8 (811) 272-45-74.

В Поганкиных палатах гостей ожидает: сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» (в субботу в 12:00 и в воскресенье в 13:00) и сборная экскурсия по тематическим выставкам Поганкиных палат. Для записи обращаться по телефону: 8 (811) 266-33-11.

В 11:30 в субботу можно посетить сборную экскурсию по Картинной галерее Псковского музея. Обращаться по телефону: 8 (811) 266-33-11.

В главном здании Псковского музея запланирована сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (в субботу в 13:00), а также сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (в субботу в 14:00). Обращаться по телефону: 8 (811) 266-33-11.

В Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза) пройдут: мастер-класс «Открытка в стиле XIX века» (в субботу в 11:00 и 15:00), культурно-образовательная программа «Такое разное оружие» (в субботу в 13:00), сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза) (в субботу и воскресенье в 13:00), а также мастер-класс по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду» (в воскресенье в 11:00 и 15:00). Палаты у Сокольей башни находятся по адресу: Комсомольский переулок, 7. Записываться по телефону: 8 (811) 233-13-90.

В субботу в 13:00 в музее-квартире Владимира Ленина на Ленина, 3 состоится сборная экскурсия. Телефоны для записи: 8 (811) 266-33-11 и 8 (811) 272-47-69.

В субботу в 13:00 также состоится сборная экскурсия по музею-квартире Юрия Спегальского по адресу: Октябрьский проспект, 14. Записываться по телефонам: 8 (811) 266-33-11 и 8 (811) 272-86-95.

В субботу и воскресенье в 13:00 пройдут экскурсии по музейному комплексу «Двор Постникова», который находится по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Записываться по телефону: 8 (811) 229-22-59.

Кроме того, во Дворе Постникова состоится программа «Изразца ковёр цветной» (в субботу в 12:00 и 14:00), а также программа «Археологи рассказывают о древнем Пскове» (в воскресенье в 12:00 и 14:00). Записываться по телефонам: 8 (811) 229-22-60 и 8 (911) 358-08-16.

В субботу и воскресенье в 15:00 состоится экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» на улице Леона Поземского, 46. Записываться по телефону: 8 (811) 229-22-59.

Узнать подробную информацию о мероприятиях можно на сайте Псковского музея-заповедника.