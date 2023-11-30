Великолучанке грозит тюрьма за кражу денег с чужого счёта

09:56, 30 ноября 2023, ПАИ

19-летней великолучанке грозит тюрьма за кражу денег с чужого банковского счёта. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на прокуратуру Великих Лук.

Следствие установило, что девушка распивала алкоголь в компании в сентябре текущего года, в которой один из мужчин похвастался наличием крупной суммы денег на его счёте в размере 100 000 рублей. После этого великолучанка зашла в мобильное приложение банка собутыльника и перевела 80 000 рублей на свою карту.

Суд признал женщину виновной в совершении хищения с чужого банковского счёта. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.