Ящики для писем Деду Морозу появятся 1 декабря в почтовых отделениях по всей стране

10:36, 30 ноября 2023, ПАИ

Почтовые ящики для писем Деду Морозу появятся 1 декабря в отделениях «Почты России», россияне могут опустить в них письма до 31 декабря, сообщает РИА Новости.

Чтобы письмо дошло, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Для получения ответа надо указать свой полный обратный адрес с индексом.



Отправить письмо можно не только Деду Морозу, но и его «коллегам» из регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

«Почта» доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз.