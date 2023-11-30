Турнир по фехтованию на шпагах стартует в Пскове 15 декабря

10:53, 30 ноября 2023, ПАИ

Турнир по фехтованию на шпагах «Мемориал В. Ф. Маргелова» пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 15 по 16 декабря. Об этом сообщается в группе «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

В состязаниях примут участие спортсмены трёх возрастных групп: 2009-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

Победителей соревнований наградят кубками, медалями и грамотами.

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