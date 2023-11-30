В Псковской области капитально отремонтированы пять мостов

11:45, 30 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области капитально отремонтированы пять мостов, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе в ходе сессии областного Собрания депутатов в четверг, 30 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«На приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на региональной сети дорог запланировано 1,2 млрд рублей», – сказал он.

Завершены работы по капремонту пяти мостов: через реку Идрянку на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе, через реку Великую на автодороге Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе, через реку Лочкино на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе, через реку Кебцу на автодороге Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе, через реку Кудку в рамках капремонта автодороги Новоржев – Опочка в Опочецком районе.

До конца года будет введён в эксплуатацию мост через канаву на автодороге Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы в Псковском районе, сообщил Станислав Стармолотов.

Ещё на четырёх мостах ремонт будет завершён в 2024 году. Речь идёт о мосте через реку Черёху на автодороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе, мосте через реку Меленку на автодороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском районе, мосте через реку Уду на автодороге Уда – Железно в Бежаницком районе и мосте через реку Чернея на автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе.