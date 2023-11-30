Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года. 

В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В прошлом году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.

В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года. У Кремля уже был опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, тогда вопросы могли задавать не только журналисты, но и обычные граждане.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2023

Бюджет Псковской области на 2024 год принят в первом чтении
30 ноября 2023

Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области
29 ноября 2023

Размер взноса на капремонт и поддержку перевозчиков обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
29 ноября 2023

Турчак: Сегодняшняя Россия – страна с самым сильным лидером
29 ноября 2023

Регламент охраны исторической усадьбы и новые муниципальные должности обсудили псковские депутаты
29 ноября 2023

Олег Грицаев досрочно слагает полномочия депутата Псковского областного Собрания
29 ноября 2023

Проекты бюджетов региона и медстрахования одобрил социальный комитет Псковского облсобрания
29 ноября 2023

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Среда обитания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...