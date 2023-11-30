Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря
Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции, сообщает ТАСС.
Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года.
В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В прошлом году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.
В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года. У Кремля уже был опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, тогда вопросы могли задавать не только журналисты, но и обычные граждане.
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