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Общество

Детский омбудсмен в Псковской области рассказала, чего ждёт от объявленного президентом Года семьи

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала, чего ждёт от объявленного президентом Года семьи. 

Указ о том, что 2024 год будет Годом семьи, подписал президент России Владимир Путин.

«Ожидаемая новость в процессе реализации программы «Десятилетие детства» и беспрецедентных шагов государства по поддержке семей, имеющих детей, - отметила Наталия Соколова. - На мой взгляд, это очень актуальный и правильный вектор, в котором институт детских уполномоченных видит для себя новые задачи, в том числе по укреплению традиционных семейных ценностей, поддержке многодетных семей, формированию у молодого поколения навыков ответственного родительства».

Омбудсмен обратила внимание, что в 2008 году, объявленном также Годом семьи, в стране «многое было сделано»: появилась новая концепция семейной политики, ориентированной на поддержку всех её членов, был создан Фонд по поддержке детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, принят закон «Об опеке и попечительстве».

«Уверена, что итогами 2024 года станут ещё более колоссальные изменения, затрагивающие все семьи нашей страны. Ведь любое дополнительное внимание государства к современным проблемам семьи, материнства и детства очень важно и ценно», - заключила Наталия Соколова.

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Детский омбудсмен в Псковской области рассказала, чего ждёт от объявленного президентом Года семьи

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