Главный редактор «Псковской правды» занял первое место в конкурсе информпроектов Минсельхоза РФ

18:33, 30 ноября 2023, ПАИ

Главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев занял первое место в конкурсе Минсельхоза РФ «Моя земля – Россия» в номинации «Моё дело». Церемония награждения прошла сегодня в пресс-центре ТАСС в Москве, пишет газета «Псковская правда».

Награду присудили за серию публикаций, в которую вошли интервью с создателем сидродельни «Заповедник» в Пушкинских Горах Александром Казаковым и основателем фермы «Золотая улитка» в Невельском районе Алексеем Корочкиным. Награду вручил замдиректора ТАСС Андрей Соколов.

Максим Андреев подчеркнул, что газета «Псковская правда» много пишет на тему агропромышленного комплекса, так как она фактически безгранична. По его словам, приятно и интересно рассказывать о людях, которые работают на земле и своими проектами меняют жизнь вокруг.

«Это можно с полным правом сказать и о героях моих публикаций, которые были представлены на конкурс. Александр Казаков уверен, что сидроделие – это шанс Нечерноземья на развитие. А Алексей Корочкин хочет сделать Псковскую область «второй Бургундией», – отметил Максим Андреев.

Министерство сельского хозяйства России проводит национальную премию «Моя земля – Россия» в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2023 году на конкурс подали более 1 600 материалов.